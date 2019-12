¡Qué final! Liverpool y Flamengo luchan por el título del Mundial de Clubes

Liverpool y Flamengo se medirán este sábado en Doha por la corona del Mundial de Clubes en una reedición de la final de 1981, con recuerdos amargos para los ingleses y dulces para unos brasileños que sueñan con poner el broche de oro a una temporada histórica.

El conjunto 'Red', campeón de la Champions League, aspira a conseguir su primer Mundial, una competición esquiva para ellos con tres derrotas en tres finales disputadas (1981, 1984 y 2005). En dos de esos de esos sonados tropiezos tuvo a equipos brasileños como rivales.

En 2005 cayó ante Sao Paulo (1-0) y en 1981, cuando aún se llamaba Copa Intercontinental, salió goleado 3-0 frente a su adversario de este sábado, que aspira a repetir gesta ahora en el Estadio Internacional Khalifa.

Flamengo se proclamó campeón de la liga brasileña con una enorme superioridad y levantó su segunda Copa Libertadores al destronar a River Plate en una final de infarto que remontó en los minutos finales gracias a dos zarpazos de Gabriel Barbosa "Gabigol" (2-1).

El club rubro-negro igualó así al Santos de Pelé de la década de los 60 al ganar el torneo nacional y la Libertadores en un mismo año. El Mundial de Clubes puede la guinda para una temporada sobresaliente.

Según se pudo ver en las prácticas de Flamengo, "Gabigol" y Bruno Henrique formarán la línea ofensiva de un once sin bajas, ni dudas y que cuenta con otros jugadores importantes como el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el español Pablo Marí o los experimentados laterales Filipe Luis y Rafinha.

Así, el 11 títular de los representantes sudamericanos está compuesto por Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Gérson, Willian Arao, Giorgian De Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

Liverpool, por otro lado, tendrá dos bajas seguras, el zaguero Matip y el centrocampista Fabinho; y dos incógnitas para el once, pues Wijnaldum no se estrenó este viernes y Virgil Van Dijk, segundo mejor jugador del mundo por la FIA, se ejercitó normalmente, pero es posible que no esté al cien por cien.

La formación del club europeo cuenta con Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Adam Lallana (o Wijnaldum), James Milner (o Xherdan Shaqiri o Alex Oxlade-Chamberlain); Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Este partido, agendado para las 14:30 horas (17:30 GMT) podrás seguirlo en detalle a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.

