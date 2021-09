Río de Janeiro se postuló como nueva sede para el Mundial de Clubes

Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes de Brasil, se postuló como nueva sede para el Mundial de Clubes de la FIFA, tras la renuncia de Tokio debido a la pandemia del Covid-19.

En una conferencia de prensa y posteriormente en sus redes sociales, el secretario municipal de Hacienda y Planificación de Río de Janeiro, Pedro Paulo, reveló que están haciendo las negociaciones para acoger el torneo y que la final se dispute en el mítico Maracaná.

"Estamos iniciando las negociaciones para que la final del Mundial de Clubes pueda disputarse en Río de Janeiro luego de que Tokio renunciara al evento", señaló el funcionario, según consignó Globoesporte.

En estas negociaciones están involucrados la Alcaldía de Río de Janeiro, la FIFA, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y Flamengo, que administra el estadio Maracaná.

Del mismo modo, en Pedro Paulo escribió en Twitter: "Estamos plenamente convencidos de que estamos preparados para recibir el Mundial de Clubes, con gran orgullo y pasión por el deporte".

Mundial de Clubes de 2021? Queremos! Depois do sucesso do evento teste, no jogo entre @flamengo e Grêmio no @maracana, temos plena convicção de que estamos preparados para receber o mundial, com muito orgulho e paixão pelo esporte. #MundialDeClubesNoRiohttps://t.co/ewNZ07Wgin