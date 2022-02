Thomas Tuchel y el Mundial de Chelsea: "Requirió de esfuerzo, pero no nos rendimos"

Thomas Tuchel, entrenador de Chelsea, tras vencer por 2-1 ante Palmeiras en la final del Mundial de Clubes, afirmó que la victoria requirió de esfuerzo para no rendirse

"Por supuesto, que al final necesitas marcar, pero fuimos implacables, intentando e intentando, no parábamos. Requirió algo de esfuerzo, pero no nos rendimos, ni creímos que perderíamos de nuevo. No paramos, por eso creo que es algo merecido", dijo el DT alemán.

Chelsea ganó por primera vez la Copa Mundial de Clubes, en su segunda final disputada. En 2012 cayó ante Corinthians de Brasil 1-0 con gol de Paolo Guerrero, en la última conquista, hasta el momento, de un representante Conmebol en la cita planetaria.