DT de la selección femenina de Estados Unidos renunció tras decepcionante Mundial

El entrenador Vlatko Andonovski dimitió como técnico de la selección femenina de Estados Unidos tras el decepcionante desempeño en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La información fue entregada por ESPN y The New York Times, por lo que se espera que la Federación de Estados Unidos (US Soccer) anuncie de forma oficial la salida de su entrenador este jueves.

También está previsto que Twila Kilgore, entrenadora asistente de Andonovski, asuma el cargo de forma interina.