Duelo entre Estados Unidos y Chile rompió récord de audiencia en cadena norteamericana

El triunfo de Estados Unidos sobre Chile, por la segunda fecha el Grupo F en el Mundial Femenino, no solo quedó marcado por la extraordinaria actuación de la portera nacional Chrstiane Endler, sino también por registrar importantes números de audiencia en el país norteamericano.

Según informó la cadena Fox Sports, el partido fue visto en promedio por 5,4 millones de televidentes en Estados Unidos, el número más alto para un duelo de las estadounidenses en la fase de grupos en un mundial femenino.

#USA - #CHI averaged 5.4 million viewers on FOX—highest ever for a US group-stage game in a women's World Cup.

De acuerdo a los datos estadísticos, este partido de Estados Unidos contra La Roja superó en un 31% los duelos que protagonizaron las norteamericanas hace cuatro años, cuando dominaron el Mundial de Canadá.

Yesterday's #USA victory in the #FIFAWWC is the highest-rated @USWNT Group Stage match on record and the highest-rated soccer telecast of any kind on U.S. English-language TV since the 2018 World Cup final 💪 pic.twitter.com/flpI0rWdv1