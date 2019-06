Francia arrasó con Corea del Sur en el duelo inaugural del Mundial de Fútbol Femenino

La selección francesa impuso sus condiciones como dueña de casa y tuvo un triunfal debut en duelo inaugural del Mundial de Fútbol Femenino, al golear por 4-0 a Corea del Sur en París.

La escuadra gala, local en el Parque de los Príncipes, dominó el duelo de principio a fin ante las asiáticas, que resistieron para no sufrir un marcador más abultado.

Engenie Le Sommer tuvo el honor de anotar el primer gol de la competencia a los 10 minutos; Wendie Renard, con dos cabezazos, dio la tranquilidad (35' y 45'+2'); y finalmente, la capitana Amandine Henry selló la goleada, ante más de 45 mil espectadores.

Entre las incidencias, las galas sufrieron con el VAR, pues la tecnología anuló un espectacular golazo de volea de Mbock Bathy, por un milimétrico fuera de juego.

It was close but Mbock was judged offside after VAR consultation. #FIFAWWC #FRA #KOR #FRAKOR pic.twitter.com/LhXgLSX9KZ