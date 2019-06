Un "equipo valiente" y el "show de Endler": Los elogios a la Roja por su debut mundialista

La Roja tuvo un histórico debut en el Mundial de Fútbol Femenino que se celebra en Francia y, pese a sufrir una derrota por 2-0 ante Suecia, el equipo nacional fue elogiado por la prensa internaciona debido al esfuerzo desplegado ante las escandinavas.

France Football, en su crónica, destacó a Chile como un equipo "llamativo" y "valiente", con jugadoras que mostraron su "solidaridad" para aguantar ante el poderío de las suecas, finalistas de los pasados Juegos Olímpicos de Río. No obstante, el medio remarcó que "la valentía no fue suficiente".

L'Equipe, por su parte, destacó el coraje de las guerreras chilenas, señalando que "resistieron con valentía la dominación de Suecia". Del mismo modo, tuvieron palabras de elogio para la capitana y jugadora de PSG Christiane Endler, indicando que tuvo acciones "excepcionales" y "decisivas" en el partido.

The Guardian, en Inglaterra, también alabó a la portera nacional, a quien calificaron como "una muralla impenetrable" hasta el desafortunado primer gol de Suecia.

Otro medio que elogió a Endler fue la BBC. El prestigioso medio británico fue muy crítico con el actuar de la Roja, y las pocas palabras positivas fueron para la portera por sus "espectaculares" atajadas.

