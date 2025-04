"¡El Mundial Sub 20 corre riesgo!": Alcalde de Rancagua estalla contra el Gobierno

El Mundial Sub 20 de la FIFA, que se celebrará en Chile en septiembre de 2025, está en el ojo del huracán. A solo cinco meses del inicio del certamen, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, lanzó una dura advertencia que ha generado preocupación entre fanáticos y autoridades: "El Mundial Sub 20 corre serio riesgo de no realizarse".

La alerta viene acompañada de un fuerte cuestionamiento al rol del Gobierno en la preparación de las sedes. En un comunicado titulado "Rancagua cumple, pero el Gobierno sigue ausente: el Mundial Sub-20 corre serio riesgo", Agliati expresó su molestia por la falta de apoyo estatal: "Pese a los anuncios hechos en 2024 por autoridades nacionales y regionales, el apoyo del Estado ha sido inexistente".

Alerta por posible fracaso del Mundial Sub 20: "Es una tarea país, no solo de Rancagua"

El jefe comunal subrayó que esta es una responsabilidad de país: "Un Mundial no es responsabilidad exclusiva de una ciudad: es una tarea país. Y si no se cumple con los estándares FIFA, el evento corre riesgo de no realizarse. Esa responsabilidad no será del municipio, sino del Estado".

Mientras el plazo de FIFA para tener listos los recintos se acorta, el municipio rancagüino informó que ya se están realizando intervenciones en las Canchas 1 y 4 del Complejo Patricio Mekis y en el Complejo Deportivo Nororiente, con fondos completamente municipales. Las obras deben estar listas antes del 31 de agosto.

Proyectos rechazados y falta de recursos: "El Gobierno debe sincerar su postura"

La molestia aumentó cuando la Municipalidad presentó seis proyectos de mejoras a la Subdere, los cuales fueron rechazados con la promesa de que los ejecutaría el Serviu. Sin embargo, este último confirmó el pasado 15 de abril que no los realizará.

"El Gobierno debe sincerar su postura. O se suma y aporta de manera concreta, o deberá asumir la responsabilidad de que este evento fracase por falta de compromiso institucional", lanzó Agliati. "Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Es momento de pensar en grande, y sobre todo, de pensar en Rancagua".

El alcalde también advirtió sobre el impacto económico negativo que podría acarrear la cancelación del Mundial: menos turismo, menos comercio y pérdida de una oportunidad única para modernizar la infraestructura deportiva de la ciudad.