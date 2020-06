Bravo recordó las palabras de Acosta previo a su debut en la Roja: Te necesito y confío en ti

El portero chileno de Manchester City, Claudio Bravo, recordó las palabras que le dijo el ex entrenador de la selección chilena, Nelson Acosta, en la antesala a su debut por la Roja.

El meta nacional le dedicó un mensaje al retirado estratega por su cumpleaños en su cuenta de Twitter, asegurando que "jugábamos contra Colombia por clasificatorias (para Alemania 2006) y por la mañana me llama a su habitación y me dice: '¿Estás preparado? ¿Quieres jugar? ¿No te vas a cagar?'".

"'Te necesito y confío en ti. Avísale a tu familia que juegas'. ¡Un grande!", agregó el guardavallas en homenaje a Acosta, que este viernes celebró 76 años.

Mira las palabras de Claudio Bravo en Twitter:

Jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana me llama a su habitación y me dice. Estas preparado? Quieres jugar? No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti.

Avísale a tu familia que juegas 👌🏻

Un grande! #Respeto #Agradecimiento