Nelson Acosta salió victorioso en historiada demanda con Deportivo Quito

El exentrenador chileno Nelson Acosta recibió una gran noticia en el día de su cumpleaños, ya que ganó una millonaria demanda que sostenía con Deportivo Quito de Ecuador desde hace un largo tiempo.

La información fue dada a conocer por el abogado Marcelo Bee Sellares, quien dio detalles del fallo que favoreció al otrora estratega de la selección chilena y de distintos clubes de nuestro país.

"Fallo Tribunal del Fútbol FIFA a favor del DT Nelson Acosta contra Deportivo Quito, por incumplimiento del acuerdo celebrado en 2020 por la relación laboral que mantuvieron en el año 2012", detalló Bee Sellares en sus redes sociales.

De esta manera, Deportivo Quito deberá indemnizar a Acosta con 95.619 dólares, alrededor de 75 millones de pesos chilenos, sin poder tener derecho a reclamo o hacer una contrademanda a la FIFA.

Además, este pago que tendrá que hacer el club de los "Chullas" deberá hacerse en un plazo máximo de 45 días.

Fallo Tribunal del Fútbol FIFA a favor del Dt 🇨🇱 Acosta Nelson vs @SDQuito_Oficial 🇪🇨, por incumplimiento del acuerdo celebrado en el 2020 de la relación laboral que mantuvieron en el año 2012.

