Al Hilal presentó una "oferta enorme" y avanzó conversaciones con Neymar

El club saudí Al Hilal pretende dar un nuevo golpe al mercado en su liga y apostó por contratar a Neymar Jr., realizando un notable acercamiento con el jugador que milita en París Saint-Germain.

De acuerdo al periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la escuadra árabe presentó una "oferta enorme" por el formado en Santos y que el camino apunta a lograr un acuerdo total que es del interés del seleccionado brasileño.

La gran traba es lograr una salida desde la capital francesa, factor que también se está trabajando. Las partes esperan cerrar ese apartado lo antes posible.

