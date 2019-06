Neymar se desahogó y rompió en llanto en reunión privada con DT de la selección brasileña

El delantero de la selección de la selección brasileña Neymar se desahogó y rompió en llanto en una conversación privada con el entrenador de la verdeamarilla, Tite, a propósito de la acusación que existe en su contra, por una suspuesta violación en Francia.

Según indicó el medio local Globoesporte, el DT convocó al ariete a una reunión en el complejo deportivo Granja Comary para conocer su estado emocional y saber si su problema personal le afectará en el rendimiento en cancha.

En la ocasión, el atacante de PSG le manfestó sus deseos de continuar en la convocatoria del "Scratch", de hecho le solicitó seguir en los entrenamientos de forma inmediata, para concentrarse en los futbolístico.

Sin dar detalles de esto, el DT brasileño señaló en conferencia de prensa que "he tenido dos conversaciones con él, de particular. Eso es mío y de él. No tenía más gente. Sabemos lo que hablamos, y esto no tiene medias verdades, como sucedió en relación a la capitanía, y la importancia de que ahora se centre en el trabajo".

Por su parte, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Cabloco, sostuvo en conversación con el mismo medio que "tenemos confianza total en Neymar, sabemos la persona, el hombre y el atleta que es".

Todo esto se produce en la preparación de Brasil para el duelo amistoso de este miércoles ante Qatar, el último apretón del equipo de Tite previo al debut del próximo viernes 14 de junio ante Bolivia en el Grupo A de la Copa América.