"A la U le robaron el título": Pato Rubio revela el diálogo que provocó su expulsión en Copa Chile

Patrico Rubio reveló la verdadera razón por la que fue expulsado ante Universidad de Chile en la final de la Copa Chile 2024.

Luego del encuentro, el delantero de Ñublense habló en exclusiva con Al Aire Libre en donde confesó el diálogo ardiente que tuvo con el árbitro José Cabero y los "paños fríos" posteriores de Mario Salas, tras salir de la cancha.

Pato Rubio confesó el diálogo que tuvo con Cabero ante la U

"Lo que dije no más. A la U le robaron el título por la falta que inventaron y ahora querían arreglarla, cuando el problema es de la ANFP", soltó el atacante sacando a la palestra la polémica del año en el fútbol chileno.

Sin embargo, la calentura de la cancha la enfrió su propio entrenador Mario Salas, quien lo abrazó y le dijo unas palabras al oído que también reveló.

"El profe me dijo que ue me calmara, ya que habíamos dejado todo y que no dependía de nosotros", cerró.

Rubio aclaró que no tiene nada en contra de la U

Antes de dar vuelta la página de esta noche, Rubio le dejó un mensaje a los hinchas azules en su defensa.

"Aclaro que no tengo nada en contra de la U ni de su gente, al contrario. Solo que para mí no fue falta, si van a ver el VAR debieron advertir la de Lorenzo Reyes en el gol de la U que le rompen la boca", remató.