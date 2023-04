Alcalde de Chillán cargó contra dirigencia de Ñublense: Nos sentimos profundamente pasados a llevar

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, expresó su molestia con Ñublense y culpó a la dirigencia del club rojo de la imposibilidad de jugar como local los partidos de Copa Libertadores en el Estadio "Nelson Oyarzún".

"Quiero plantear nuestro profundo malestar y la injusticia que se ha cometido con una ciudad que ha estado en las malas con un club por cerca de 100 años, y que en los momentos buenos una sociedad anónima nos pase a llevar. Aquí los hechos son claros. Cuando nuestro estadio no cumplió con los requisitos para el primer partido de la Conmebol, dijimos lo vamos a mejorar. Y cumplimos. Hicimos todos los esfuerzos y sacamos adelante el estadio, que quedó en excelentes condiciones", dijo el jefe comunal.

El sábado pasado fue por segunda vez un veedor de la Conmebol a inspeccionar el recinto deportivo, pero emanó un informe negativo a pesar de que, según el edil, había adelantado lo contrario.

"En reunión al medio día, tras finalizar la inspección, me dijo que iba a enviar un informe positivo para que el partido se pudiese realizar. Habían varios testigos, incluso el representante de la ANFP y del mismo club", comentó.

Para la máxima autoridad de la ciudad, los grandes responsables de esta situación son los dirigentes de Ñublense: "Nos sentimos profundamente pasados a llevar en un proceso que ha estado muy ausente la sociedad anónima de Ñublense, que no ha tomado el liderazgo como corresponde, con decisiones tibias de principio a fin. Creemos que hay responsabilidades de la sociedad anónima. Tenemos antecedentes que cada vez que hemos requerido el apoyo del club, no han estado a la altura. Nosotros hemos sido quienes lideramos todas las solicitudes a Asunción", añadió.

Ante esta situación Benavente manifiesta que esta es una decisión irrevocable. "El club hoy en día no está en manos de los chillanejos, las decisiones pasan por una sociedad anónima que tiene un afán y un giro economicista. Ya no nos quedan muchas acciones que hacer y es lamentable que la comunidad tenga que ir a ver a su club a otra localidad. A mí el veedor de la Conmebol me dijo que cuando un club se pone firme para hacer valer su localía, generalmente juegan ahí. Es el local el que determina", añadió.