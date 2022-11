Federico Mateos y la opción de llegar a la U o a la UC: No me han llegado ofertas

Federico Mateos, figura en la buena campaña de Ñublense de Chillán en el Campeonato Nacional, se refirió a los rumores de una eventual partida del club y aclaró que no ha recibido ofertas pese a los rumores que lo ligan con Universidad de Chile y Universidad Católica.

En conversación con Crónica Chillán, el argentino nacionalizado chileno aseguró que "no me ha llegado ninguna oferta de otro club, así que no está definido si sigo o si parto. Todavía no está nada decidido, así que no tengo respuestas. No lo he pensado porque ahora mismo tengo que disfrutar con mi familia y me tengo que relajar, fue un gran año".

"Piensa que me voy a casar pronto. Pedí ese tiempo al club para pensarlo bien y accedieron. Yo estoy agradecido de todos en Ñublense. No es el momento de tomar decisiones, hay que estar relajados y concentrados, ya llegará la hora de elegir lo que sea mejor. Estoy muy tranquilo", añadió.

Sobre la temporada recién pasada, comentó que "fue un gran año en lo individual y en lo colectivo, que se termina coronando con la clasificación. Era algo que veníamos buscando mucho. Por momentos estábamos bien y en otros tuvimos baches donde se nos complicaron un poco las cosas".

"Como grupo teníamos las cosas claras y en las últimas dos fechas, donde se definió todo, demostramos para qué estábamos hechos", aseguró Mateos.

"Siempre supimos que estábamos para cosas grandes, porque lo poníamos como objetivo. Ahora, cuando dimensionamos que sí estábamos haciendo historia fue después de ganarle a Curicó. Antes decíamos que hacíamos las cosas bien, pero después del clásico, sumamos demasiada confianza", complementó.