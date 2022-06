Jaime García: Después de contagiarme de coronavirus quedé con sensaciones complicadas

El director técnico de Ñublense, Jaime García, explicó los cuidados de salud que ha tenido el último tiempo, además de hablar de los estragos que le dejó haberse contagiado de coronavirus en 2020.

En declaraciones a Al Aire Libre en Cooperativa, el estratega del equipo chillanejo comentó que: "Estas últimas semanas decidí preocuparme de mi y por eso no he asistido a los entrenamientos. Me estoy tomando exámenes porque he estado preocupado".

"Durante estos tres años no me había chequeado. Después de que tuve Covid quedé con bastantes sensaciones complejas, pero ahora no puedo no preocuparme de mi", añadió.

Así mismo, García mencionó que: "La presión y el tema del corazón son cosas que me afectó con el contagio. A mi me dio cuando no estuve con las vacunas entonces es distinto. Estoy haciéndome todos los chequeos correspondientes para ir descartando".

De esta manera, habrá que esperar por si es que García tendrá que perderse el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional para tratar los problemas de salud que lo han estado afectando el último tiempo.