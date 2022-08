Jaime García: Nuestra prioridad siempre ha sido el Campeonato Nacional

El técnico de Ñublense, Jaime García, comentó la buena campaña de su equipo tanto en la Copa Chile como en el Campeonato Nacional y en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, manifestó que la prioridad seguirá siendo el torneo dado que deben ser responsables con la dosificación y el tamaño del plantel.

"Siempre cuando va pasando de fases, te va cambiando la impresión del torneo, pero uno lo toma con responsabilidad. Nosotros siempre hemos pensado en el Campeonato Nacional, porque si se nos abren dos frentes, se nos complica por la dosificación, por el tamaño del plantel. Pero uno va viendo, y si vas pasando de fases, se toma con tranquilidad y cautela, porque no queremos dejar de lado el torneo nacional", dijo García.

El entrenador tuvo palabras para el triunfo de ayer domingo ante Colo Colo y manifestó que era importante mantenerse concentrado hasta el pitazo final.

"Cada uno tiene su visión del partido. Uno va a jugar con el mejor rival del Campeonato, con un técnico que tiene jerarquía, y nosotros en el primer tiempo salimos a buscar un resultado, a ver cómo se nos iban a parar el rival y tuvimos ocasiones. Ellos en el segundo tiempo nos hicieron retroceder y eso ante Colo Colo es muy difícil, porque ellos ganan en el minuto 90, entonces había que tener algo táctico y emocional. Y eso rescató de mis jugadores, el haber mantenido una solidez, y ahí también me pregunto por qué con otros equipos, no nos pasó eso", expresó.

De cara al futuro, García manifestó que si el equipo llega a clasificar a un torneo internacional hay que buscar alternativas para hacer un buen papel.

"Si llegamos a clasificar a alguna copa, hay que armar un equipo amplio para representar al equipo y a Chile de la mejor manera, y las condiciones se deben ver distintos. Si queremos actuar como grande, debemos comportarnos como grande. Hemos hecho las cosas bien y si nos proyectamos para eso, espero tener la capacidad para reaccionar a estar en una copa internacional", comentó.

Su estilo como DT

García también tuvo palabras para su estilo como DT y fue claro al respecto. "Siempre he dicho, a mí me encantan los cabrones positivos, pero hablando más general, obviamente yo soy de un trato cercano, y me gusta dar oportunidades porque todos nos equivocamos, y los jugadores son jóvenes a veces toman decisiones incorrectas, por lo que hay que perdonando siempre. Así he ido buscando mi camino para dirigir, y al jugador hay que quererlo", dijo.

"Escuchar a los jugadores es bueno, y escuchar a Aravena, a Caroca pese a su diferencias de años, tiene el mismo valor. Creo que mi forma de ser me permite escuchar a los mayores, y también siempre ando preguntando como son, como lo manejan, siempre con una cuota de respeto y límite", añadió.