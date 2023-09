Jaime García: Quería despedirme de la gente de buena forma

El técnico nacional Jaime García recibió un homenaje de los hinchas de Ñublense, quienes le brindaron una calurosa despedida en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán.

El DT se mostró emocionado y comentó que "estoy contento, esto refleja el cariño mutuo. Ha sido una conexión que no se ve, que le hagan esto a un técnico cuando no se había hecho nunca. Entonces esto habla de cómo soy como persona más que como técnico".

"A algunos les puedo gustar o no, pero es la conexión que yo logré con el club, es cómo soy yo, cómo es mi madre. Esta conexión es difícil y que me quieran hacer esta despedida... uf. Me pidieron y bueno, quería despedirme de la gente de buena forma", dijo en palabras que reproduce LUN.

Jaime García llegó hasta el homenaje junto a su madre, Eugenia Arévalo, quien "me hace tener el vínculo con los niños, las mujeres, esto es transversal. Hay más niños y mujeres que antes que llegara y es parte del legado que uno tiene que hacer".

De acuerdo a la información entregada por el matutino, el DT que sucederá a García es Hernán Caputto.