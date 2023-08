Jaime García: Si queremos que fútbol chileno mejore, debemos nivelar cadetes y las platas

El técnico de Ñublense, Jaime García, hizo la previa del duelo que su equipo jugará este jueves ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por la revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana, aunque además del partido, se refirió a las complicaciones que vive el fútbol chileno.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el entrenador chillanejo expresó que muchas derrotas de los elencos nacionales en las copas "pasan por la concentración. Muchas veces haces buenos partidos, pero te hacen goles infantiles".

Luego ahondó: "Se dice ¿por qué no puedes competir cada tres días? Pero pásame 33 jugadores. El jugar todos los días es posible, pero los viajes son distintos. Nos vinimos el domingo (a Ecuador desde Chillán), llegamos a las cuatro de la mañana, no es fácil. Si queremos que nuestro fútbol se nivele, debemos nivelarlo desde los cadetes, nivelar el tema de las platas. No puedes hacer una planilla de 33 jugadores, porque los clubes hoy no pueden sostenerla", comentó.

"Si queremos competir, hagamos que los equipos de la zona sur sean fuertes, que los equipos de la zona norte sean fuertes. Acá tenemos solo la zona centro y es muy difícil competir y armar equipos parejos como lo hizo el DT de Cobresal (Gustavo Huerta), que para mí es un genio, con la misma planilla con un par de incrustaciones. Si queremos nivelarlo, debe ser para todos, porque es difícil si tienes 21 ó 22 jugadores ¿Estaremos preparados para ir a jugar copas internacionales? Colo Colo pide un día más y por algo es, imagínate nosotros, que debemos viajar un día más", añadió.

"Si queremos evolucionar y competir, debemos mejorar en todo, agrandando planteles", complementó.