Jaime García tras dura caída de Ñublense: Debo hacer un mea culpa

El técnico de Ñublense, Jaime García, quedó notablemente afectado por la caída de su equipo por 2-5 ante Audax Italiano en el cierre de la fecha 11 del Campeonato Nacional y contó que nunca le había pasado algo así en su carrera como entrenador.

"Una goleada así no me había pasado nunca en todo este tiempo dirigiendo, no me explico. Debo hacer un mea culpa. El hilo siempre va a depender de mí, yo soy el que está a cargo de esto. Nunca me había pasado algo así, me duele tanto como a toda la gente que está en el estadio", dijo el DT en declaraciones a TNT Sports.

"Estoy con las mismas ganas de hacer las cosas bien, el equipo rival hoy estuvo brillante", añadió.

"Me tiene un poco descolocado que por errores nuestros perdamos, esta goleada no la había vivido nunca. Uno debe transmitir tranquilidad en este momento, saber resolver. No esperábamos una baja así, pero debo tratar de resolver esto de la mejor forma posible, sino ellos (la dirigencia) tendrán que tratar que ver y reestudiar lo mejor para el club, yo siempre he dicho que no le quiero hacer daño al club", expresó.

"Cuando sienta que el mensaje no está veré que pasará, el responsable soy yo. No abandono el buque, si ellos quieren revisar el contrato es otro tema. Sé el dolor que siente el hincha", cerró.