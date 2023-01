Joven defensor de Ñublense se retiró del fútbol por complicado problema de salud

Jonathan Turra, defensor central de Ñublense, sorprendió a los seguidores del fútbol y a los hinchas de los "Diablos Rojos" con la decisión de retirarse del deporte profesional a sus 21 años, debido a complicaciones de salud.

"Me retiro por una artrosis de cadera. Ese es el diagnóstico que me dio el médico. El 2021 me operaron y no me dijeron cosas muy positivas. (Si continuaba jugando) la lesión se iba a agravar", confesó el zaguero en diálogo con Dimensión Deportiva de Chillán.

El joven jugador agradeció sus años como deportista: "El fútbol me dejó momentos muy lindos. Debute, clasificamos a una Liguilla, fuimos campeones de la Primera B. Tengo que tomar decisiones, pero estoy tranquilo. Aquí no me quedo. No estaré estancado"

"Cuando me dijeron esta noticia, tomé la decisión de empezar a estudiar Administración de Empresas y me gusta mucho, al igual que las Fuerzas Armadas", sentenció respecto a sus últimos días como profesional.