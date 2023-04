La sincera frase de Jaime García por situación en Copa Chile: El cagazo fue de nosotros y punto

Ñublense ha vivido semanas irregulares, con dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional más una derrota por una alineación indebida frente a Comunal Cabrero en Copa Chile que han cimentado dudas en el trabajo de Jaime García.

Con este álgido clima, el DT de los "diablos rojos" reconoció la equivocación administrativa del encuentro en el certamen, cuando Manuel Rivera reemplazó a los 73 minutos a Jorge Henríquez, pese a no aparecer en la planilla que se le entregó al árbitro del cotejo.

"Hay complicidad nuestra, el club, el que va a cargo de la delegación soy yo. Me siento culpable, en cuatro años no nos había pasado esto. Nos costó la clasificación en Copa Chile, pero buscar responsables e inventar cosas no corresponde. El cagazo fue de nosotros y punto", admitió.

Sobre una posible salida del club fue enfático al sostener que cuenta con el respaldo de la dirigencia: "Tienen preocupación por lo que está pasando, pero jamás han puesto en duda mi continuidad. Si yo veo que me ponen en duda, ahí mismo les digo que no hay nada más que hacer", comentó.

Este sábado, Ñublense deberá buscar como visitante tres puntos vitales frente a Palestino para poder salir de la parte baja de la tabla, donde están con solo once puntos en once encuentros en el puesto 12.