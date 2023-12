Municipio de Chillán respondió a los reclamos de Patricio Rubio

El administrador del Estadio "Nelson Oyarzún", Richard Guzmán, respondió a la queja de Patricio Rubio por el supuesto abandono de la Municipalidad de Chillán a Ñublense, señalando que el reclamo es "una broma de mal gusto" y que "a caballo regalado no se le miran los dientes".

"El estadio se arrienda para los partidos a no más de 800 mil pesos, el más barato de Chile. En otros, como el Ester Roa (Concepción), te cobran 9 millones de pesos. Yo puedo entender que tenga molestia, pero las calderas tardan en calentar el agua y cuando él se fue a bañar el agua todavía no estaba caliente", explicó Guzmán en diálogo con el medio local La Discusión.

En la misma línea, el funcionario aseguró que "el estadio para el entrenamiento se facilita gratis a Ñublense. Se lo prestamos gratis por 80 minutos, eso está estipulado, pero llevaban 120 y no querían dejar la cancha".

"Esto es como que yo le pidiera prestada su casa para hacer un asado y luego me fune porque no tenía una instalación especial. O sea, a caballo regalado no se le miran los dientes", aseveró.

Por último, Guzmán planteó que "estas prácticas por el alcalde Camilo Benavente se facilitan gratis por el cariño que le tenemos al club, no así a la sociedad anónima, que ni tiene instalaciones ideales para entrenar antes de un partido. Lamento que se enlode al alcalde, porque si es así, mejor no pasamos más el estadio y nos ahorramos problemas, pero seguiremos haciéndolo".