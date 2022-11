Nicolás Guerra: Quiero estar en la selección, volver a la U e ir a Europa

El delantero Nicolás Guerra dio a conocer sus ambiciosas metas luego de tener una gran temporada con Ñublense, terminando segundos en el Campeonato Nacional, y clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En diálogo con Directv, Guerra expresó: "Quiero estar en la Selección, volver a la U e ir a Europa. Yo siempre voy a querer estar en la U, es un club grande, si me llamarán lo pensaría, pero por ahora estoy feliz en Chillán".

Profundizando en el tema de los "azules" (club donde se formó), "Nico" sostuvo: "Nunca me sentí poco valorado en la U. Yo necesitaba salir y dar un respiro y Ñublense fue mi mejor elección en ese momento. Es más, me siento muy querido en la U, desde compañeros hasta los trabajadores".

"Pasé las dos caras de la moneda en Universidad de Chile, uno positivo y otro malo. Después de tres años me siento mucho más maduro y miro las cosas de otra forma. Este equipo de Ñublense me dio la tranquilidad y me ayudó en este crecimiento", cerró sobre el tema.

Finalmente, valoró lo hecho con los "diablos rojos" este año 2022: "Me pone muy contento este logro de jugar la Copa Libertadores, tengo contrato hasta el otro año y si me toca jugar la Copa, lo haré de la mejor manera posible y siempre con el profesionalismo que se debe".