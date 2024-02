Pedro Sánchez ya se recupera de una mordedura de perro mientras ayudaba en los incendios

El futbolista Pedro Sánchez, hoy jugador de Ñublense, contó detalles de lo que vivió mientras ayudaba a sus vecinos de Viña del Mar en el combate contra los incendios que el fin de semana asolaron la Región de Valparaíso, algo que terminó con el delantero hospitalizado luego de ser mordido por un perro.

"Este miércoles me deberían dar el alta y podré ir a hacer reposo a la casa. Tengo permiso para empezar la recuperación con cámara hiperbárica acá en la Región y luego volveré a Chillán", dijo el jugador en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Me recomendaron no hablar mucho y hacer una dieta blanda más que nada. La verdad es que me pusieron muchos puntos, pero más que nada por la profundidad de la herida. Estoy con reposo absoluto y sin nada de ejercicio por el momento", añadió Sánchez, quien desde la Clínica Reñaca sigue la evolución de la tragedia, sobre todo en su barrio Miraflores.

"Físicamente no estoy en estos momentos, pero sí estamos ayudando de alguna manera, haciéndole llegar cosas a mi gente. Nos queda mucho aún. Obviamente que duele ver gente, familia y amigos que perdieron todo por un incendio. Lo primordial ahora es retirar los escombros y que Miraflores salga adelante, aunque se necesitan manos para sacar todo lo quemado", comentó.