Raimundo Rebolledo publicó un emotivo mensaje: Keno, puedes contar conmigo

El lateral de Ñublense Raimundo Rebolledo se refirió a la lamentable jugada que terminó con la dura lesión del defensor de Universidad Católica Eugenio Mena, quien sufrió una fractura de tibia y peroné ayer sábado en el Estadio Santa Laura.

Corría el minuto 35 cuando Rebolledo disputó un balón con Mena, quien de inmediato reaccionó tomándose la cara a sabiendas de la gravedad de la lesión.

Rebolledo, quien fue expulsado y abandonó el césped del Estadio Santa Laura con evidentes signos de preocupación, escribió un emotivo mensaje en redes sociales para disculparse por la lesión que le provocó a su colega.

"Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi exequipo. Sin querer lesioné a un compañero de profesión, Eugenio Mena. Recalco que no tuve mala intención, jamás la he tenido en una cancha de fútbol, no es mi estilo", aseguró el futbolista.

El formado en la cantera precordillerana cerró con palabras directamente dirigidas a Mena: "Le reitero las disculpas, Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos", manifestó.