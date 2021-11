Roberto Gutiérrez se defendió de críticas tras la final ante la UC: Han intentado dejarme de poco profesional

El jugador de Ñublense Roberto Gutiérrez salió al paso este sábado de algunas críticas que le cayeron al restarse de la definición a penales en la Supercopa ante Universidad Católica, además de negar que hubiese tenido algún problema con sus compañeros por la situación.

A través de sus redes sociales, el experimentado atacante evitó profundizar en por qué no pateó desde los 12 pasos ante su ex club. "Ante todo lo que se está hablando hacia mi persona y sobre los supuestos hechos que ocurrieron, quiero decirles que todo es mentira. Han intentado dejarme de poco profesional".

"Nadie me dijo nada por lo menos en mi cara y de frente. La única persona que me preguntó por la situación fue el presidente del club y le hice saber por qué de mi decisión. Ahora entiendo que compañeros y cuerpo técnico puedan estar molestos, pero no lo comparto", apuntó respecto a los rumores de un altercado que tuvo el "Pájaro" con algunos miembros del plantel chillanejo.

"Yo también entiendo muchas cosas que han pasado en la interna y tampoco las comparto, pero nunca he dicho nada y no lo haré", remarcó.

Así mismo, Gutiérrez agradeció las muestras de apoyo que le han llegado y aseguró que: "He estado en varios clubes en mi carrera y cuando nos ha tocado enfrentar a la Católica, intento hacerlo al 100 por ciento, y dirigentes de varios clubes pueden dar fe de esto", expresó.

"En mi carrera me ha tocado hacerle goles a la UC y lo que hice o seguiré haciendo siempre, que es no celebrarles los goles. Ustedes no saben lo que uno siente por la institución y el cariño que me ha entregado el hincha en toda mi carrera", finalizó en su publicación.

