Sergio Gioino, presidente de Ñublense: No tengo nada que hablar con los árbitros y tampoco los increpé

Siguen los coletazos del polémico duelo entre Ñublense y Universidad Católica disputado en la jornada de viernes en Chillán (1-2), donde el árbitro Fernando Véjar fue increpado tras el partido por personeros de los "diablos rojos", elenco que terminó con ocho jugadores el encuentro.

En ese contexto, el presidente del club, Sergio Gioino, salió a desmentir alguna participación en los incidentes en diálogo con La Tercera: "Me enteré de que había salido mi nombre en algunas notas de prensa y me sorprende. No entendí qué pasó, tendrán que mostrarme el video. Todavía no ha salido el informe y no hay mucho más que comentar. Yo he hablado con mis jugadores en el camarín y todo el cuento".

"No tengo nada que hablar con los árbitros y tampoco los increpé. Acá lo más importante que hay es lo que todos vieron. Todos vimos lo mismo, mis amigos me comentaron lo que salió en la tele", cerró.

En las próximas horas se espera que salga el informe arbitral para identificar a los responsables del hecho reportado en el Estadio "Nelson Oyarzún" tras el encuentro.