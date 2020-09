Una escuela inclusiva y alianza con Bomberos: Las iniciativas solidarias de Ñublense

Ñublense actualmente no solo lidera el Campeonato de la Primera B, sino también importantes campañas solidarias que han alegrado a la gente tanto en Chillán como en la Región del Ñuble, al tener una escuela inclusiva y una alianza con Bomberos.

Jaime García, técnico de los chillanejos, nos explicó en Al Aire Libre PM detalles de estas iniciativas. La escuela inclusiva "Diablos Rojos" va en busca de niños con problemas y se les lleva para enseñarles sobre el fútbol, con clases impartidas por directivos, cuerpo técnico y jugadores profesionales.

"Hicimos algo nuevo, empezó con una idea del área comercial, que yo empecé a trabajar con estos chicos, lo hice en La Serena y Santiago Morning. Di la idea, la empezamos a internalizar en el club y hacer una copa inclusiva, la primera que se hizo en Chile. Hicimos un campeonato que queríamos que pasara a ser nacional, y nosotros como sede principal", explicó García.

Además, en la camiseta de Ñublense tienen el simbolo de Bomberos, en una alianza del club chillanejo para generar recursos para las compañías de la Región del Ñuble.

"Muy pocos hacen estos gestos que reconfortan este lazo que tiene la sociedad con personas que dan sus vidas de forma gratuita. Este homenaje de Ñublense para ellos es impagable, que la camiseta de su ciudad los represente. Se le ha dado algo diferente al club, y se ha llenado de energía y es parte de todo lo que está pasando", comentó García.

Finalmente, el entrenador remarcó que el buen momento en la Primera B se debe al sentimiento de unidad que surgió internamente con estas iniciativas.

" El club venía pasando momentos complicados, y reconforta que vaya teniendo una mirada diferente. A mi no me cuesta nada involucrarme, me reconforta, y el club se posiciona distinto. Cuando pasan este tipo de cosas, por eso tal vez marchamos de esta forma. La gente está contenta, trabajamos contentos y la complicidad es fuerte y se había perdido por mucho tiempo", cerró.