Daniella Chávez cargó contra Abumohor por "un acto discriminatorio"

La modelo Daniella Chávez cargó en sus redes sociales en contra del propietario de O'Higgins, Ricardo Abumohor, por discriminarla al, según explicó, negarse a venderle la institución.

Chávez realizó una campaña para reunir dinero y adquirir el club de sus amores: "Llevo recaudado 8 millones de dólares. Hoy veo en las noticias que la dirigencia de O'Higgins no me quiere vender porque los critiqué en redes sociales".

"Si hacen mal la pega obvio que los voy a criticar. Ricardo Abumohor dijo que el club estaba en venta y prefería que "el club quedará en manos de gente de la región", siguió en sus descargos.

"El lo puso en venta y ahora que lo quiero comprar me dicen que no. Pensé que era más serio este señor y estoy segura que puedo hacer mucho más por el club que él. Soy de la Región, soy hincha y él no", explicó.

"Al parecer Abumohor mira en menos que una mujer quiera comprar el club. Lo pone en venta, pero discrimina a quien se lo vende", insistió Chávez, que agregó que "Abumohor en un acto discriminatorio me cierra las puertas a poder comprarlo. Por ser mujer, Playboy y la forma que reuní el dinero. En venta para todos menos para mi".

