O'Higgins y Huachipato repartieron puntos al protagonizar áspero empate

O'Higgins y Huachipato repartieron puntos este domingo en su duelo válidp por la octava fecha del Campeonato Nacional al igualar sin goles en un reñido encuentro en la cancha de El Teniente.

Los de Rancagua llegaban a este partido con el impulso de haber vencido como visitantes a La Calera el pasado fin de semana, mientras que los "Acereros" también tenían el vuelo de los buenos resultados logrados en el marco internacional, con un empate ante Estudiantes de La Plata y un triunfazo sobre Gremio en Brasil por la fase de grupos de Copa Libertadores.

Y el encuentro de esta jornada en la cancha de los "Celestes" no desentonó del todo pese a no contar con goles, incluso la suerte pudo haber sido distinta para los dueños de casa de no ser por un lanzamiento penal que erró Arnaldo Castillo a los 27' minutos de la primera etapa, ejecución en la que el delantero paraguayo resbaló al rematar y terminó siendo anulada por haber golpeado en dos ocasiones el balón.

En el complemento la clara ocasión de los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal corrió por parte de Diego Buonanotte en los 66', pero que encontró una buena respuesta del guardameta visitante Martín Parra.

Así, con la igualdad final O'Higgins quedó en la cuarta ubicación con 13 puntos, a siete del líder Universidad de Chile. En la próxima fecha, el 20 de abril, los de la Sexta Región visitarán a Coquimbo Unido.

Huachipato por su lado se mantuvo en el decimosegundo puesto con solo nueve unidades, y este mismo miércoles deberán ponerse al día en un duelo pendiente ante Palestino en La Cisterna.