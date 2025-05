La sentida disculpa que dio el jugador más criticado de la UC en el Clásico Universitario

Seguramente en Universidad Católica querrán iniciar esta nueva semana dejando atrás el amargo resultado que sufrieron en el clásico con U. de Chile, un 1-0 agónico en contra que hizo vibrar a todos los Azules presentes en el Estadio Nacional.

La derrota de la UC a manos de Universidad de Chile provocó numerosas críticas de los hinchas Cruzados hacia algunos jugadores del plantel, el técnico Tiago Nunes y hasta al presidente del club, Juan Tagle.

Pero, entre los apuntados del plantel de la UC como principal responsable de la caída en el clásico fue el defensor Tomás Asta-Buruaga, quien este domingo entregó un profundo mensaje a través de sus redes sociales sobre sus sensaciones de lo sucedido en el compromiso.

¿Qué dijo Tomás Asta-Buruaga el día después de la derrota de la UC ante la U?

Fue tanto el enojo de los hinchas de Universidad Católica tras el resultado con la U que, quizás a modo de resguardo, Tomás Asta-Buruaga dejó inactiva su cuenta de Instagram para evitar recibir comentarios negativos por su error en el gol de Rodrigo Contreras que le terminó dando la victoria al conjunto laico.

Pero, este domingo, el propio zaguero de la UC publicó un mensaje para ofecer sus disculpas por la mencionada jugada en la que se vio involucrado. "Ahora, con la cabeza más fría y en un momento de mayor tranquilidad, quiero pedir disculpas a todo el equipo. Sé el esfuerzo que pusimos todos y lamento profundamente que el resultado no haya reflejado el trabajo y compromiso que mostramos día a día".

"En mi vida he enfrentado muchos obstáculos, y este es uno más. Tengo bien claro el error que cometí. No será el primero ni el último. Solo queda levantarse, sacudirse y seguir adelante. Voy a seguir como siempre, dando todo cada vez que me toque estar, en el lugar que me toque", cerró en su reflexión.

¿Cuándo vuelve a jugar U. Católica?

El próximo encuentro que enfrentará U. Católica será en el marco de la Copa Chile por la sexta fecha de la fase de grupos, y aunque ya están eliminados de dicho certamen tienen que visitar a Everton en Sausalito.

Dicho compromiso entre los de La Franja y los Ruleteros se jugará este domingo 11 de mayo, desde las 17:30 horas de nuestro país.