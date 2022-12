Daniella Chávez criticó a los refuerzos y al DT de O'Higgins: Vamos directo para la B

La modelo chilena Daniella Chávez, reconocida hincha de O'Higgins, apuntó a la dirigencia del club celeste y al nuevo entrenador Pablo De Muner por la poca cantidad de incorporaciones de cara al torneo 2023.

"No traes refuerzos, tienes un plantel más que corto. Pablo De Muner, vamos directo para bajar a la B. Por eso que te doy 5 partidos. No pides jugadores sabiendo que no hay centrales, no hay 10, no hay 9; estas jugando a las apuestas como los que te trajeron", indicó la rancagüina en Twitter.

El "Capo de provincia", además de su DT, suma tres refuerzos: Ignacio González (arquero, exDeportes Antofagasta), Arnaldo Castillo (delantero, exUniversidad de Concepción) y Valentín Larralde (volante, exSan Martín de Tucumán de Argentina).