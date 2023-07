Daniella Chávez pidió salida de Pablo de Muner e hizo un llamado de protesta contra O'Higgins

La modelo e influencer Daniella Chávez, reconocida fanática del club O'Higgins, pidió en sus redes sociales la salida del técnico Pablo de Muner e hizo un llamado a los hinchas para que protesten contra la dirigencia del club rancagüino.

"Es lunes y O'Higgins aún no oficializa la salida de Pablo de Muner", reclamó la empresaria en sus redes sociales.

"Sé que la mitad de Rancagua me sigue y por eso les pido no ir al estadio al partido contra Ñublense, y los pocos que van, que sus silbidos se escuchen durante todo el partido", agregó la modelo.

Finalmente, Chávez recalcó: "No vamos a ir a la B y que no sea con la cara sonriente de los dirigentes".

O'Higgins, que viene de sufrir tres derrotas consecutivas, marcha undécimo en la tabla del Campeonato, con 20 puntos en 18 fechas.

El próximo partido está programado para el viernes, a las 18:00 horas (22:00 GMT) ante Ñublense en El Teniente.

