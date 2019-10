Figueroa sobre opción internacional de O'Higgins: Si no nos alcanza es que no somos dignos

O'Higgins perdió 2-1 este domingo ante Universidad de Concepción, en su encuentro por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Se trata de la segunda caída consecutiva de los celestes ante un equipo complicado en la tabla, y los resultados han puesto en riesgo su clasificación a copas internacionales

Para el técnico Marco Antonio Figueroa, el principal objetivo de los rancagüinos es ganar partido a partido, y si al final de la temporada los esfuerzos no son suficientes para conseguir un cupo a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana, significará que su grupo "no es digno de representar a la ciudad".

"Los objetivos siguen vigentes, pero hay que ver quienes están capacitados para ir a una copa internacional. Nosotros estamos luchando primero para ganar partidos y para llegar a la mayor cantidad de puntos posibles, si nos alcanza bien; si no nos alcanza es que no somos dignos de representar a una ciudad, con un equipo que no quiere ganar o que no sabe ganar", sostuvo el DT en un tono muy autocrítico.

Para el "Fantasma", el éxito de los penquistas en su visita a El Teniente pasó pincipalmente por los propios errores de su escuadra, la que además se ha visto debilitada durante toda la temporada por la falta de opciones en la banca.

"Cuesta hacer un análisis con tanta bronca que tengo, nosotros no tenemos un plantel tan vasto, estoy hablando de los cambios, cuando al equipo le hace falta un jugador nosotros nos complicamos mucho, y eso es lo que he dicho a lo largo de todo el torneo, aunque no son excusas", apuntó.

"No hay muchas formas de explicar la baja de juego de varios jugadores en el partido de hoy, pero yo asumo la reponsabilidad del resultado. Universidad de Concepción hizo su trabajo, nosotros cometimos errores, después defendieron, hicieron tiempo y eso nos complicó, no tuvimos claridad al momento de tener la pelota", agregó.

Así, adelantó que en el próximo duelo ante Coquimbo Unido intentará rescatar puntos para luego asegurar tres más cuando reciban a Curicó Unido por la fecha 26.

"Durante la semana vamos a ver como lograrlo, a ver quienes están bien, pero los jugadores tienen que ser de carácter, yo no asumí en este equipo para entrenar a jugadores sin carácter, el jugador que no lo tenga no tiene cabida en el equipo, porque hay que tomar responsabilidades", señaló.

