Pablo Hernández dio emotivo discurso en velatón por muerte de hincha de O'Higgins

El plantel de O'Higgins, liderado por el capitán Pablo Hernández, se hizo presente en la noche de este domingo en la velatón por la muerte de Cristián Padilla, hincha del equipo que fue baleado tras el partido con Unión Española.

"Queremos estar acá con los compañeros, para hacerle sentir a la gente, a las familias, que haremos lo que esté en nuestro alcance para que esto no quede así en vano", comentó Hernández, en un sentido discurso que hizo ante los hinchas.

"Vamos a hablar con la gente que realmente tiene que hacerse cargo de esto, para que de alguna manera esto se corte acá, o si no va a seguir pasando otra vez", agregó.

El "Tucu" también hizo un llamado para que los barristas no busquen venganza por lo sucedido en Santiago.

"Seguramente hay deseo, cobrar venganza por así decirlo, pero esa no es la solución, hay que cortarlo de alguna manera. Ya pasó en Argentina, está pasando acá, y es algo que no queremos que pase, ni con un hincha de acá o de otro lado, porque se va a cortar la pasión, el sentimiento que tenemos por el club y eso no se puede manchar", sentenció.