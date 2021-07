Pedro Pablo Hernández: Quiero llevar a O'Higgins a los primeros lugares y competir internacionalmente

El jugador nacional Pedro Pablo Hernández se refirió a las razones que tuvo para regresar a O'Higgins de Rancagua y advirtió que su intención es llevar al cuadro Celeste a disputar los primeros lugares en el Campeonato Nacional.

"Quiero llevar a O'Higgins a los primeros lugares, competir internacionalmente, como lo hice antes", aseguró el futbolista en entrevista con Lun.

Sobre su retorno a Rancagua, apuntó: "Hace tiempo había pensado en volver a este lugar donde me pasaron cosas tan lindas: le dimos un título a la gente que siempre nos trató bien. Como se dice, donde todo empezó".

"De no ser por mi paso por O'Higgins, no sé si mi carrera hubiese sido así. Volver a O'Higgins es agradecerle al club lo que hizo por mí y regreso a tratar de hacerlo lo mejor posible", agregó.

Finalmente, aseguró que "en lo futbolístico uno queda marcado, me siento identificado por lo que he pasado en el club y en la selección. Cuando me dicen que soy un jugador del fútbol chileno, es un orgullo. Defendí la camiseta de la selección y me sentí orgulloso".