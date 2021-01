Agustín Farías se ilusiona con La Roja: Me encantaría poder defender al país de mis hijos

El destacado volante de Palestino Agustín Farías se mostró ilusionado con jugar por la selección chilena, a propósito de su pronta nacionalización, y aseguró que quiere pelear un lugar a sus 33 años.

En conversación con La Tercera, Farías señaló que "sin duda que me encantaría poder defender al país de mis hijos. No sé si pueda dar o no, pero si llega a haber una posibilidad, me encantaría pelearla. Más sabiendo el nivel de los jugadores que hay en la selección. Sería un sueño. Vamos a ver. Como dije, algo más me queda por conseguir.

Además, habló de su carrera y dijo que no se explicca no haber podido llegar todavía a un equipo grande: "Sinceramente, no sé por qué no he podido dar el salto. Me han vinculado y al final no se concreta nada. A veces me dicen que es por el cupo de extranjero. Es raro. He tenido temporadas buenas, se me vincula con los grandes y no se llega a nada. Es parte del fútbol. Yo sigo pensando en seguir mejorando. Algo más me queda por conseguir. Sigo entrenando pensando en eso".

Finalmente, habló sobre la temporada de Palestino: "Ha sido un año raro. Estábamos con un cuerpo técnico, con el cual tuvimos resultados muy buenos, como la Copa Chile, la Libertadores, el torneo local. Y este año, post pandemia, no se nos dieron las cosas como queríamos. Cuando empezó la pandemia estábamos cuartos y de vuelta llegamos a estar penúltimos, que fue cuando deciden echar a Basay.

"La llegada del Coto trajo nuevos aires, que siempre pasa. Los entrenamientos salen mejor, la intensidad es aún mayor. También va acompañado por los resultados", cerró el nacido en Argentina.

Palestino tendrá su próximo encuentro frente a Universidad Católica este lunes a las 20:00 horas (23:00 GMT), en busca de afianzarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.