Agustín Farías y su llanto tras cometer dos penales ante Everton: Quedé desbordado emocionalmente

El capitán de Palestino Agustín Farías tuvo una complicada jornada en el último duelo de su equipo en el torneo, el cual terminó en empate de 2-2 ante Everton y donde cometió dos penales. Al respecto, señaló que quedó desbordado emocionalmente y eso se vio reflejado en el llanto que tuvo al término del partido.

El experimentado volante protagonizó las dos infracciones de pena máxima. La primera generó el descuento de Rodrigo Echeverría para los viñamarinos y la segunda terminó en el penal atajado de César Rigamonti al propio exUniversidad de Chile, con lo que evitó la caída de los "árabes".

En conversación con Las Ultimas Noticias, Farías comentó que: "Sí lloré. Sentí impotencia Uno puede tener distintos puntos de vista y lo que uno diga ahora no cambia en nada el resultado del partido. Sentí que no fue justo, el árbitro puede tener su punto de vista y yo el mío, pero si no fuese por César (Rigamonti) perdíamos el partido".

"Al árbitro lo traté con respeto y el también hacia mí. Me sentí desbordado emocionalmente, uno como ser humano necesita descargar, procesar ese momento. Me tocó vivirlo y afrontarlo, necesitaba desahogarme. Hasta los colegas de Everton me dijeron que les pareció raro todo lo que pasó, pero ya está", detalló.