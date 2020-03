Alcalde de La Cisterna y clausura de Estadio Municipal: A los dirigentes les importa sólo el lucro

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, firmó un decreto para clausurar el Estadio Municipal de cara al partido entre Palestino y Universidad de Chile, asegurando que su trabajo está enfocado en la gente y no en los dirigentes y empresarios del cuadro árabe al que sólo le importa el lucro.

"En consideración a los graves acontecimientos que está viviendo el país y también el fútbol profesional, es cosa de ver lo que ha pasado en algunos estadios que han sido incendiados u otros en los que se les ha tirado bengalas a los jugadores, eso sumado a las situaciones que se han presentado en los barrios adyacentes a los estadios. Obviamente mi objetivo central es proteger a los vecinos de eventuales actos delictivos y tener claramente definido que mi rol es dar seguridad a las familias", expresó el edil.

"Me interesa, primordialmente, lo que pueda pasar afuera el estadio, lo que ocurra con el comercio y el mobiliario urbano. No queremos tener actos delictivos como ya han ocurrido en otras comunas", agregó sobre la determinación.

Rebolledo se lanzó con todo contra los diregentes. "Yo lamentó que los dirigentes de Palestino sean reiterativos y no entiendan. Yo creo que ellos viven en una burbuja respecto a lo que pasa en el país. Son grandes empresarios que viven en Lo Barnechea, Vitacura o Providencia; llévense el partido para allá, jueguen en su estadio de la Avenida Las Condes, veamos si ese alcalde se los va a permitir", indicó.

"Hemos sido reiterativos y le hemos dicho a los dirigentes que no queremos estos partidos de alto riesgo. Esto no es contra el club, el que forma parte de la identidad de La Cisterna, llevan más de 40 años acá, y mucha gente se identifica. Pero el hincha de Palestino sabe que ahora ir con un hijo, con la esposa o con la familia al estadio no es una realidad. Estamos viviendo momentos difíciles en el país y en el fútbol profesional", añadió.

Finalmente, expresó que "hay una situación de larga data con los dirigentes de Palestino que nos han engañado al decir que van a hacer un nuevo estadio, pero nunca ha sucedido nada. Hay una responsabilidad del club con nuestros vecinos de La Cisterna. No estamos para albergar partidos de alto riesgo con la actual situación del país. A ellos no les importa nada, sólo el lucro, ganar y sus propios intereses. Mi rol es defender a los vecinos y no a los empresarios multiricos".