Gustavo Costas: Estamos pasando por un momento en que el fútbol sudamericano ha bajado

El entrenador de Palestino, Gustavo Costas, hizo una evaluación del momento que atraviesa el fútbol sudamericano y sostuvo que, salvo Brasil, todas las ligas tienen bajo nivel.

"Para mí no es el fútbol chileno el que está bajo, es en el fútbol sudamericano. Sacando Brasil, que tiene una billetera distinta, todas las ligas están bajas. Estamos pasando por un momento en que el fútbol sudamericano ha bajado. No es que Chile ha bajado", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

"El fútbol en Sudamérica está bajo, es lo que veo. Hay pocos equipos que muestran algo distinto", sostuvo, destacando en este punto a River Plate, "el equipo que más me gusta" en la actualidad.

Sobre su motivación para llegar al cuadro tetracolor dijo que fue por "la intensidad que tuvieron de contar conmigo, hace bastante que vienen hablando con mi representante. Eso, más allá de otros temas".

"Sé que Palestino no tuvo el año pasado un buen campeonato, no clasificó a ninguna copa y esos son desafíos que a veces uno le gustan", afirmó, para luego reconocer que pidió el fichaje de Andrés Vilches y que "me dijeron que hay muchas posibilidades que venga. Eso queda, ustedes saben como es, damos los nombres, cuando apareció Vilches me gustó mucho".

"Los primeros puestos que me interesan es el arquero, un central y el 9. Con eso, respiro más tranquilo", continuó, mientras que aclaró que Fernando De Paul no llegará al club por que "ya dijo que tenía ofertas de afuera".

Además contó por qué no llegó a U. de Chile en las ocasiones en que lo llamaron desde el cuadro laico: "Una vez fue porque estaba en Alianza, que estaba peleando el descenso y yo soy así, en ese momento la U me daba mucho más que Alianza, y con Alianza empecé a lograr campeonatos, había pasado momentos hermosos, se peleaba el descenso y me llamaron y me quedé en Alianza".

"Después tuve otro llamado de la U y hace poco tuve otro, el año pasado, no me acuerdo si fue en octubre, estuvimos hablando y después siguió con representante, pero decidieron quedarse con el técnico interino", completó.