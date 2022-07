Gustavo Costas reconoció interés desde Bolivia: Me llamaron, pero tengo mi palabra dada a Palestino

Gustavo Costas, entrenador de Palestino, habló en conferencia de prensa tras vencer como visita a Universidad Católica, donde admitió que hubo acercamientos por parte de la selección boliviana para contar con sus servicios.

"Hemos tenido conversaciones. Fui claro con ellos y con la gente de Palestino. Tengo mi palabra dada a Palestino que hasta noviembre voy a estar acá. Despúes, no sé si Bolivia se va a dar. Me han llamado y hemos tenido dos comunicaciones", dijo el DT argentino.

"No sé si soy o no el elegido, pero tengo mi palabra. Yo soy mucho de respetar a los clubes y quienes me dan trabajo. Ahora estoy con al cabeza en esto (Palestino); en poder seguir hacer creciendo el grupo adentro y fuera de la cancha", agregó.

Pese a dar un salto en la tabla de posiciones, Costas prefiere ir paso a paso con los "árabes". "Antes no eramos los mejores, ni ahora somos los peores. Tenemos que seguir creciendo. El objetivo principal es el partido más difícil que tenemos, que es el próximo. Hoy no pensamos más allá", indicó.

En su próximo compromiso, Palestino visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en el segundo partido de la fecha 20, el viernes 29 de julio a las 20:30 horas.