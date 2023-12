Jorge Broun contó que estuvo cerca de Palestino en festejos por título de Rosario Central

El arquero argentino Jorge Brou reveló que estuvo muy cerca de convertirse en fichaje de Palestino, en medio de los festejos por el título que alcanzó junto a Rosario Central en la Copa de la Liga Argentina.

El portero del club "canalla" contó que el anterior técnico Carlos Tévez no lo iba a tomar en cuenta y que planeó un regreso al fútbol chileno, donde ya defendió a Antofagasta.

"Estuve a una semana de irme, fue cuando estaba Tévez que no iba a contar conmigo y ya había hablado con gente de Chile, de Palestino, precisamente", dijo en entrevista con la transmisión oficial de ESPN.

"Cuando se va tévez me llama Gonzalo -Belloso, actual presidente- antes de las elecciones, me dice que me quería, que siguiera, y el amor por este club me hizo quedarme",

"Más allá que me tocó pelear de atrás, siempre sumando de donde toque, después empecé a atajar y fui partícipe de esto", dijo posteriormente al triunfo 1-0 sobre Platense.