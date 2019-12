Jorge Uauy criticó a U. de Chile por interés en Del Pino Mago: Operan de forma poco ortodoxa

Jorge Uauy, presidente de Palestino, manifestó su molestia contra la dirigencia de Universidad de Chile por la negociación con el defensa venezolano Luis del Pino Mago.

"La actitud de Azul Azul es inaceptable y no es primera vez que lo hacen. Nos pasó con Luis Jiménez. No me explico por qué hacen estas cosas. Una vez más la U opera de forma poco ortodoxa", declaró Uauy a El Mercurio.

El timonel árabe también expresó su malestar por la conducta del jugador, quien negoció con los azules, a pesar de estar vinculado contractualmente con Palestino.

"También me parece inaceptable, salvo que esté mal aconsejado por su representnate. Palestino ejercerá la opción de compra", explicó.

Por último, Uauy reveló que se quejaron formalmente a la ANFP por la situación: "Es impresentable, el jugador nos pertenece y nos enteramos por la prensa que están negociando con él".