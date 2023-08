La reacción de Pablo Sánchez ante inminente partida de Bruno Barticciotto de Palestino

El entrenador de Palestino, Pablo Sánchez, comentó la inminente partida del jugador Bruno Barticciotto a Talleres de Córdoba, club que alcanzó un acuerdo para incorporarlo.

"Ya no lo cuento. Acá puedo ser hasta egoísta, pero deportivamente quiero lo mejor para mí, para este grupo y para el club y para nosotros sería bueno que se quede", declaró tras el 3-0 sobre Universidad Católica.

"También entendemos el fútbol como un negocio y no solo eso, sino que está la parte humana, del jugador, y si su deseo es irse porque considera que va a dar un paso adelante desde lo deportivo y lo económico, jamás le vamos a coartar las posibilidades a nadie", agregó.

"Si le toca irse, lo seguiremos y nos sentiremos orgullosos de haberlo dirigido, pero hoy ya no lo cuento, para mí no es jugador de Palestino, si después tengo la grata sorpresa que no se pudo ir por la razón que sea, lo tomaré como un regalo del cielo", finalizó.