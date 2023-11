Mia Khalifa resaltó gesto de Palestino en el Campeonato Nacional

La exactriz de películas para adultos Mia Khalifa usó sus redes sociales para visibilizar el gesto de los futbolistas de Palestino, quien el pasado fin de semana salieron con pañuelos palestinos a la cancha del Estadio "Nelson Oyarzún" para recordar a las víctimas que ha dejado la guerra entre Hamás e Israel.

El gesto fue primero destacado por Sarah Abdallah, quien en la red social X ha mostrado manifestaciones a favor de Palestina, y en este caso mostró a los jugadores del elenco chileno entrando a la cancha con la tradicional kufiya.

"Chile está del lado correcto de la historia", escribió.

Ello fue resaltado por Khalifa, quien reposteó el video con un comentario adicional: "Recuerdo que cuando ocurrió la explosión en Beirut, los socorristas chilenos subieron al primer vuelo y trabajaron incansablemente junto a la Cruz Roja Libanesa para rescatar a las personas de debajo de los escombros", la hoy influencer.

I remember when the Beirut blast happened, Chilean emergency responders got on the first flight and worked tirelessly alongside the Lebanese Red Cross to rescue people from under the rubble 🇨🇱🇱🇧🇵🇸 https://t.co/KJ8UPifQQ7