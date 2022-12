Pablo Sánchez: No hay nada por Bruno Barticciotto, esperamos que se quede con nosotros

El entrenador de Palestino, Pablo Sánchez, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su arribo al club tetracolor y la posible partida de uno de sus grandes figuras, Bruno Barticciotto, señalando que no han llegado ofertas y espera que se quede en el equipo.

"Estamos muy entusiasmados, contentos por esta posibilidad. Desde que Gustavo (Costas) anunció su llegada a la selección de Bolivia, la comisión directiva de Palestino se puso manos a la obra y empezamos a estar atentos al equipo", indicó.

"Tuvimos la fortuna que se pudo mantener gran parte del plantel que salió cuarto. Con la llegada de un par de jugadores creemos que tenemos un equipo muy competitivo. Nuestras primeras impresiones fueron muy buenas. El equipo trabaja bien", sumó.

"El Palestino de la segunda rueda me gustó muchísimo. Estamos hablando de un equipo muy ofensivo. La idea nuestra es ojalá poder sostener los nombres. Vimos un equipo dinámico, intenso, aguerrido. La verdad no va a haber mucho que cambiar, sí sostener lo que venía haciendo", agregó sobre el juego del equipo.

Además, se refirió a una eventual venta de Bruno "Barti". "Desde mi lugar, también entiendo el fútbol como un negocio y puede ser una posibilidad importante venderlo. Me gustaría ser egoísta con los dirigentes y que se quede, pero no puedo impedirlo. Lo que sí, ante tantos rumores, consulté y me dijeron que no hubo absolutamente nada hasta ahora. Esperamos que se quede con nosotros", aseveró.

Por otro lado, relató como fue su salida de Audax Italiano tras ser tercero en 2021. "Cuando me toca salir no renové. Fue una situación extraña, porque sabía que no había mucho interés de la dirigencia. No tenía muchas ganas de seguir y fue una salida súper natural. Después nos enteramos que a mediados de enero el club estaba vendido, yo creo que por ahí venía el tema", dijo.

"Vitamina" expresó que quería "dar un salto deportivo" y que "esperó una nueva posibilidad" que no se dio. "Sonó mi nombre en U. de Chile; nadie nunca se comunicó conmigo", mencionó.

El DT finalizó repasando el partido único como visita ante Cobresal por Copa Sudamericana. "Tenemos colegas en distintos países que les pasó lo mismo, acabaron arriba en la tabla y les tocó jugar de visita. Es una desición extraña, fue el único sorteo que no queríamos. Pero bueno, es fútbol, tenemos que afrontarlo de la mejor manera y con fe", cerró..