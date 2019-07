Palestino confirmó la partida de Julián Fernández al Newell's Old Boys de Frank Kudelka

Palestino confirmó este martes la partida del volante argentino Julián Fernández que dejó la tienda "árabe" tras dos años para jugar en Newell's Old Boys, equipo que dirige el ex técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka.

Según informó la tienda "árabe" el mediocampista "decidió hacer uso de su cláusula de salida, decisión que Palestino respeta, agradeciendo lo entregado a la institución".

Durante su paso por el elenco de colonia, Fernández jugó 77 partidos y anotó en nueve ocasiones.

En un video publicado por el club, el futbolista agradeció "a los hinchas por el cariño que me brindaron siempre, a los dirigentes, a los cuerpos técnicos que me tocaron y sobre todo a mis compañeros que me ayudaron a sacar adelante los momentos difíciles y a vivir de la mejor manera los momentos lindos como la Copa Chile y los últimos seis meses".

"Me voy con la imagen de que en Palestino viví cosas muy lindas que quedarán siempre en mi corazón. Ojalá algún día nos volvamos a ver. Les mando un abrazo grande", agregó.

