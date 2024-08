Palestino intercambia ideas y discute un posible proyecto con el presidente del París Saint-Germain

Palestino ha causado gran revuelo en redes sociales tras su reciente contacto con Nasser Al Khelaifi, empresario qatarí y presidente del París Saint Germain, insinuando la posibilidad de una colaboración con el destacado magnate.

Roberto Kettlun, exjugador del equipo y antiguo gerente deportivo, mantuvo una conversación con Al Khelaifi, momento en donde le obsequió una camiseta del club árabe.

El equipo de La Cisterna reveló que ambos discutieron "la historia de nuestra institución, intercambiaron ideas y exploraron un posible proyecto para el desarrollo del club".

No es la primera vez que el club chileno mantiene conversaciones con representantes de Medio Oriente. En 2015, su patrocinador, Bank of Palestine, contempló una inversión para renovar el Estadio Municipal de La Cisterna, aunque finalmente el proyecto no se concretó.