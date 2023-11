Roger Waters recibió de regalo una camiseta de Palestino

El legendario artista británico Roger Waters disfrutó con la visita de una delegación del club Palestino, encabezada por su presidente Jorge Uauy, durante el paso por nuestro país en el marco del tour "This is Not a Drill" que lo tuvo realizando dos conciertos en el Estadio Monumental.

El cantante del desaparecido grupo Pink Floyd recibió de regalo una camiseta del club tetracolor, lo que fue destacado por las redes sociales de la institución chilena.

"En su paso por Chile, visitamos al artista británico y le hicimos entrega de la camiseta más linda del mundo. Roger, gracias por compartir nuestros valores, nuestra solidaridad con Palestina y darle voz a Todo un pueblo", señalaron.

Roger Waters se ha mostrado muy crítico con la violación de derechos humanos de parte de Israel en la Franja de Gaza e incluso durante sus presentaciones en el recinto de Macul manifestó una firme oposición a estos hechos.